L’ennesima occasione persa per il Parma di D’Aversa di tornare alla vittoria. Tre punti che mancano da tre mesi. Tre punti che l’allenatore protagonista della storica rimonta Ducale dalla Lega Pro alla Serie A, non ha ancora trovato dal suo ritorno in Emilia. Il risultato clamoroso è che non ci sono stati miglioramenti dal match contro l’Udinese, quando i crociati sono andati in doppio vantaggio e si sono fatti rimontare nel secondo tempo. Stesso copione anche nella trasferta del Picco contro lo Spezia.. Meritata per diversi motivi: il Parma non vince mai, va in vantaggio ma non riesce a difendere il risultato. Il Parma ha anche una delle peggiori difese del campionato e soprattutto il peggiore attacco.C’è anche un dato che è importante sottolineare nel cammino del Parma in questa Serie A: i crociati non sono mai riusciti a battere una neopromossa che lotta per non retrocedere. Contro Benevento è arrivato un pari, due pari contro lo Spezia e la fatale sconfitta di Crotone prima di Natale.. E contro le squadre a sinistra della classifica nella maggior parte dei casi non c’è mai stata partita, a parte le due trasferte di San Siro quando sono stati conquistati due punti. Il dato preoccupante arriva dalla fase offensiva, visto che al Tardini c’è stato un digiuno di gol che è durato un’eternità. Considerando che il fattore campo nell’ultimo anno purtroppo è stato cancellato dal Covid-19, i crociati non hanno potuto godere del sostegno dei suoi tifosi sugli spalti. L’entusiasmo di Krause guarda anche al futuro, con uno stadio da modernizzare anche in caso di Serie B. Quello che conta è il presente e si chiama Inter. Giovedì sera, per l’ennesima volta, il Parma potrebbe avere diversi giocatori indisponibili e si troverebbe ad affrontare la prima in classifica con grandi difficoltà. Praticamente il riassunto di una stagione intera.