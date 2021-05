Come nel 2015 il Parma Calcio saluta la Serie A al Ferraris contro la Sampdoria. Dopo essere retrocessi già da quattro giornate i crociati hanno subito addirittura la nona sconfitta consecutiva in campionato. Un cammino da incubo che avrebbe potuto continuare con qualche giornata in più se il torneo fosse stato più lungo. Si conclude finalmente la stagione peggiore del Parma in massima serie: addirittura il Parma già fallito del 2015 era riuscito a chiudere il campionato con qualche soddisfazione (vittoria contro la Juve e pareggio con l’Inter). L’annata 2020-21 che ha costretto il pubblico gialloblu a non poter assistere alle partite della squadra del cuore, si chiude con tanto rammarico per i numerosi errori che squadra e dirigenza hanno compiuto. Il peggiore attacco e la seconda peggior difesa del campionato sono dati che contano sui risultati ottenuti prima da Liverani e poi con D’Aversa. Solo tre vittorie e diversi scontri diretti persi.Da oggi comincia la rivoluzione in casa Parma Calcio. Se il Direttore Sportivo Carli e il mister D’Aversa sono ormai sul piede di partenza, il Presidente Krause con i dirigenti Kalma e Ribalta cercheranno di portare in Emilia elementi adatti per la Serie B, a cominciare dall’allenatore. Serve un mister vincente, che conosca la categoria ma che sia in grado di aiutare i crociati a trasmettere quella voglia di vincere che manca ormai da diversi mesi. Il riscatto della stagione peggiore di sempre passa anche dal calciomercato. Ci sono giocatori che hanno costi importanti per la Serie B e sicuramente partiranno. Altri giovani potrebbero rimanere per dare forza e vitalità al progetto di ringiovanimento lanciato da Krause. Con un bel mix tra giocatori esperti e giovani talenti si potrebbe costruire qualcosa di importante. Ciò che conta è l’obiettivo primario nella prossima stagione: tornare immediatamente in Serie A per non essere risucchiati nel terribile girone infernale della Serie B.