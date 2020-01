Mai il Parma aveva cominciato così male un nuovo anno. L’Atalanta ha dominato dall’inizio alla fine una partita senza storia e ha rifilato una pesante manita ai crociati. La squadra di D’Aversa non ha nemmeno provato a farsi vedere con convinzione dalle parti di Sportiello, lasciando il pallino del gioco a Gomez e compagni. La corazzata nerazzurra ha messo sotto i Ducali in ogni punto del campo. Una lezione di calcio che fa male e che potrebbe incidere sul proseguo della stagione gialloblù. Il tridente formato da Sprocati, Kucka e Kulusevski non ha mai messo in difficoltà la difesa bergamasca. Un’occasione persa per staccare le squadre in classifica che puntano alla settima posizione. A Bergamo si poteva anche perdere ma in una maniera diversa.



Considerando che l’unico obiettivo stagionale del Parma è la salvezza, ora ci sarà da rimboccarsi le maniche e ripartire con una vittoria già contro il Lecce, domenica 13 gennaio. Nel giorno di Sant’Ilario, patrono della città e nel weekend di inaugurazione di Parma Capitale della Cultura Italiana, i crociati hanno già l’occasione per far dimenticare ai propri tifosi la batosta di Bergamo. Nell’ultimo match del girone di andata si potrà arrivare a quota 28 punti in classifica. Un grande auspicio per tornare alla vittoria allo stadio Tardini dopo il pareggio col Brescia. Un aiuto potrebbe arrivare anche dal calciomercato, visto che i crociati sarebbero alla ricerca di almeno due colpi che possano fare la differenza tra gli undici titolari. Kurtic sarebbe l’indiziato numero uno per il centrocampo. Si possono considerare due colpi di mercato i recuperi di Cornelius e Inglese. Il Parma per tornare a vincere ha bisogno soprattutto dei suoi attaccanti.