La frase “dobbiamo rispettare certi budget” sarà il tormentone dell’estate nelle trattative di calciomercato del Parma Calcio. Poi alla fine forse arriverà il colpo a sorpresa dopo aver fatto il cosiddetto “sforzo economico” per il pezzo da novanta. Sul piatto nientemeno che Mario Balotelli, calciatore classe ’90, in scadenza con il Marsiglia il prossimo 30 giugno. Il problema principale che tormenta i direttori sportivi di Parma e Fiorentina (le due squadre principalmente interessate al giocatore) è l’ingaggio che si aggira ai 4 milioni di euro annui. Tanti, per un calciatore che in Serie A ha giocato tra alti e bassi, ma non troppi considerando che per assicurarsi le prestazioni di Super Mario non si dovrà pagare il prezzo del cartellino.



Il Parma ha tutte le carte in regola per portare in Emilia un big come Balotelli. È adatto al gioco di D’Aversa, vede la porta e sa aprire gli spazi ai due esterni del 4-3-3, Gervinho compreso. Non fa il gioco di Inglese ma è più incisivo e meno fragile dal punto di vista muscolare. Considerando poi che 4 milioni verrebbero spesi in modo diverso, magari per qualche riserva o per qualche riscatto, non è uno sforzo impossibile per la società crociata, la quale ha un budget oneroso da dedicare al calciomercato. È anche vero che bisognerà costruire mezza squadra (molti prestiti rientrano a casa madre), ma Faggiano è abile a trovare valide alternative e a mantenere saldi i rapporti con società di Serie A (vedi la trattativa in corso col Napoli).



Per molti si tratta di un’occasione da non perdere: una parte del denaro va spesa per l'ingaggio di Balotelli. Il giocatore ha 29 anni e può garantire ancora 3/4 stagioni ad alto livello in un campionato che conosce bene come quello italiano. Inoltre il Ct Mancini lo tiene d’occhio per i prossimi Campionati Europei. Mario vuole esserci da protagonista, magari dopo un anno di Serie A giocato da titolare in una squadra come il Parma che andrebbe a costruirgli attorno un progetto ad hoc. Non è una suggestione ma qualcosa di più. Balotelli a Parma significherebbe molto tra visibilità, numero di abbonamenti e soprattutto numero di gol.