. Il pallone torna a rotolare, giusto ripartire insieme a tutta la nazione e a tutti gli appassionati di questo sport. Non sarà il calcio di inizio anno e non ci saranno i tifosi sugli spalti ma si ricomincia ed è già tanto per un settore in cui lavorano molte persone e non solo calciatori e staff. Il Parma Calcio sarà la squadra ad inaugurare il “nuovo” esordio contro il Torino sabato 20 giugno.. Il pensiero europeo non è un’utopia anche se l’unico vero obiettivo stagionale (anche dopo il lockdown) rimane una salvezza tranquilla. A dire il vero mancano davvero pochi punti per togliersi il pensiero.Il pensiero attuale è come si potrà matare il Toro ed espugnare lo stadio Olimpico. Mister D’Aversa da domani preparerà un match difficile ma non impossibile, considerando anche che non ci sarà il fattore campo (match a porte chiuse) e che si dovranno sperimentare ancora le cinque sostituzioni., con gli esterni Kulusevski e Gervinho pronti a scatenare la loro velocità e i centrocampisti Kucka e Kurtic sempre alla ricerca di inserimenti vincenti. Da sabato in poi comincia il tour de force con partite praticamente tutti i giorni e non ci si fermerà fino al prossimo autunno. I crociati sono pronti a tagliare il nastro del ritorno della Serie A, a testa alta, contro un avversario alla ricerca di punti salvezza come il Torino di Longo.