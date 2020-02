La tecnologia è rimasta inutilizzata, come un grande blackout. Il Parma ha perso immeritatamente contro la Lazio e ha reclamato ben due calci di rigore che, rivedendo le immagini, potevano starci entrambi. I crociati escono dal Tardini a testa alta e tra mille polemiche. Il mister D’Aversa tuona in conferenza stampa, così come il club manager Alessandro Lucarelli. Ci sono due episodi dubbi che avrebbero potuto regalare almeno un punto ai padroni di casa. Prima la trattenuta su Alves, poi quella su Cornelius. La Lazio aveva paura sui palloni alti e si è destreggiata aiutandosi un po’ con le braccia dei suoi difensori. Contatti dubbi che non sono stati controllati al VAR dall’arbitro. Un check non basta in situazioni del genere. La tecnologia esiste e bisogna sfruttarla soprattutto in episodi come questi, quando si decidono importanti scenari di un campionato. Il Parma magari non avrebbe comunque vinto la gara ma visto che si è giocato alla pari con la terza della classe, perchè non lottare ad armi pari?



Tra la rabbia del Parma e le parole della società spicca comunque la bella prestazione della squadra che più volte ha messo in difficoltà i ragazzi di Inzaghi. Diverse occasioni non sfruttate al 100% e pochi rischi da parte della difesa ducale equilibrano le sorti di una gara che si era messa male al termine del primo tempo. Una ripresa da grande squadra ha messo alle corde la Lazio. Ci è mancato il gol e sono mancati soprattutto i due calci di rigore. VAR inutilizzato e nessuno sa come mai.