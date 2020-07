È l’immagine più bella del match tra Parma e Napoli, oltre ovviamente al rigore vittoria di Kulusevski., ha raggiunto l’unico obiettivo stagionale prefissato dalla società ad inizio campionato. Si chiedeva almeno un punto in più della scorsa stagione, un miglioramento rispetto al precedente campionato. Sono arrivati 43 punti e la salvezza aritmetica in tasca con quattro giornate di anticipo. Non si è parlato di Europa o sogni nel cassetto in questi giorni in pieno tour de force, praticamente irrealizzabili dopo il filotto di sconfitte nel post lockdown. Si è parlato solo di abbandonare il prima possibile quota 40 in classifica e di scacciare i fantasmi delle ultime prestazioni. È arrivata una vittoria con una prestazione pressoché buona, anche se si sono visti pochi tiri in porta. Inevitabilmente torna a galla un discorso già affrontato. Conta il bel gioco o i punti in classifica?Contano i risultati al termine della stagione e il Parma ha ottenuto (anche se ci sono ancora da disputare tre partite di campionato) il massimo da questo campionato strano, bloccato a causa di un evento storico che ha visto combattere battaglie ben più importanti nelle corsie d’ospedale. Dalla “squadra più forte di Parma” alla squadra che si è salvata in Serie A. Con un unico obiettivo finale: vincere la battaglia e raccogliere risultati importanti. Il Parma di D’Aversa ha portato a casa un altro trionfo fondamentale, dopo anni di promozioni e festeggiamenti in Piazza Garibaldi.