Un passo falso inaspettato dopo la bella prova di San Siro contro l’Inter. Dopo una partita ricca di emozioni soprattutto per il timido assalto finale del Parma, l’Hellas Verona porta a casa tre punti fondamentali in chiave salvezza. È bastato un eurogol di Lazovic a indirizzare il match a favore dei veneti che hanno dimostrato ancora una volta di avere una delle difese più solide dell’intero campionato. Un altro clean sheet è arrivato grazie alla traversa colpita da Gervinho e ai grandi interventi del portiere Silvestri (tra tutti quelli su Dermaku e Karamoh). Il Parma alla fine ci ha provato ma il pallone proprio non voleva entrare.



Il tridente tutto tecnica e fantasia non ha inciso come ci si poteva aspettare dopo il 2-2 di San Siro. Karamoh è stato il più attivo ed è andato vicino al gol. Kulusevski ha mostrato bei tocchi di palla ma era troppo lontano dalla porta. Infine Gervinho, la traversa colpita traballa ancora. Un vero peccato per come si era messa la partita. Nella ripresa il Parma avrebbe meritato qualcosa di più viste le grandi parate di Sepe che non hanno permesso il raddoppio veronese. Lasciando da parte l’alibi delle diverse assenze in casa Parma, ci sta perdere una partita del genere, dopo che hai provato a riacciuffarla in tutti i modi.



Ciò che può spaventare in casa Parma al termine della 10^ giornata di Serie A è sicuramente il calendario e l’infermeria piena. Fiorentina e Roma, prossime avversarie Ducali, sono certamente due squadre scomode da affrontare in questo momento della stagione e con una rosa cortissima a disposizione. Il lato positivo è che anche a Firenze e Roma non se la passano benissimo sul piano dell’ampiezza della rosa. Infortuni e squalifiche possono di certo cambiare i pronostici del caso. Poi sappiamo che il Parma con quei tre la davanti può mettere in difficoltà chiunque, soprattutto le squadre che amano giocare d’attacco come Fiorentina e Roma. Ancora meglio se ci sarà la possibilità di recuperare qualche giocatore in vista di questo tour de force.