. L’esatto contrario di quello che fece la Dea nella gara di andata, quando dominò rifilando ben cinque reti ai crociati di D’Aversa. Il gioiello Kulusevski non è bastato (il suo palo prima dell’1-0 meritava di finire in rete) e la qualità del 44 in maglia crociata si è vista anche contro la sua ex squadra. Ancora una volta il migliore dei suoi e un’altra prestazione da incorniciare. Non sarà facile sostituire uno dei giocatori classe 2000 più forti dell’intero panorama calcistico europeo. Una cosa è certa: quando Kulusevski è in giornata crea almeno 3/4 occasioni limpide sotto porta tra assist, azioni personali e conclusioni a rete. Il resto dell’attacco però non ha sfruttato le numerose palle gol capitate soprattutto nei primi 45’.. Ci si aspetterà qualcosa di più da Karamoh e ci dovrà essere la riconferma di giocatori decisivi in zona offensiva come Kucka e Kurtic (entrambi hanno trovato almeno due reti in questo campionato). Segnare e gestire il vantaggio è il compito più difficile per l’undici crociato, come visto in diverse occasioni dopo il lockdown. Se il Parma va in vantaggio spesso viene ripreso e ribaltato. Ma se impara a chiudere le partite può davvero migliorare lo score di reti all’attivo e ovviamente la classifica. Dopo il match col Lecce si aprirà un nuovo capitolo e ci sarà tempo per lavorare, magari con una nuova proprietà. L’estate bollente del Parma Calcio entrerà nel vivo proprio a campionato concluso.