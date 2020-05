. Non rivedremo abbracci in campo, esultanze di gruppo dopo un gol e soprattutto non rivedremo i tifosi sugli spalti. Sarà un calcio diverso, inedito per tutti quelli del mestiere e inedito per chi da fuori è abituato a seguirlo come spettatore. Si riparte però ad una condizione: l’emergenza sanitaria non è finita e la cosa più importante e da salvaguardare è sempre la salute dei calciatori, dello staff e dei cittadini parmigiani che hanno attraversato momenti davvero difficili. Ci sono tifosi che hanno perso parenti, amici e conoscenti che non torneranno a seguire il calcio come se fosse una semplice distrazione.Ora che la situazione è migliorata c’è il via libera allo sport e alla Serie A. I crociati, primi ad avere cominciato gli allenamenti di gruppo rispetto alle altre 19 squadre del campionato, ripartiranno dal recupero col Torino nel capoluogo piemontese. Nel weekend del 19-20 giugno si tornerà a fare sul serio e comincerà un tour de force che durerà almeno due mesi, quando ad agosto di giocherà a Lecce l’ultima sfida del campionato. Virus permettendo ovviamente, visto che potrebbe decidere le sorti del proseguo della stagione.. Servono una manciata di punti per la salvezza matematica (ormai praticamente raggiunta) e l’Europa è un sogno realizzabile me non è l’obiettivo primario. La squadra Ducale ha ancora tre settimane per preparare al meglio il nuovo esordio in questo campionato che è destinato a ripartire dopo due mesi che nessuno si dimenticherà facilmente.