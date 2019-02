Che il Parma fosse una squadra da trasferta si sapeva già a fine 2018, quando aveva collezionato successi importanti nelle gare contro Inter, Genoa e Torino. Senza considerare poi il trionfo di Firenze per concludere alla grande l’anno. Poi l’inizio del 2019 con i tre punti di Udine e il clamoroso pareggio di Torino contro la Juve. Tanti, inaspettati punti fuori casa e mezza salvezza in tasca già a fine girone di andata. Ma il Parma è una squadra che in casa raccoglie poco, sia nel 2018 che a inizio 2019.



Contro l’Inter la partita poteva mettersi nel verso giusto se Gervinho avesse centrato la porta nel primo tempo. Una conclusione stampata sulla traversa che ha letteralmente salvato i nerazzurri. Nella ripresa altro atteggiamento degli ospiti con i crociati praticamente mai scesi in campo. I primi 45 minuti dei ducali sono stati quasi perfetti, è mancato solo il gol del vantaggio, il quale avrebbe indirizzato la gara verso scenari differenti. Le indiscusse qualità dell’Inter hanno messo il Parma all’angolo. Spalletti espugna il Tardini meritatamente. Non è un campanello d’allarme per il Parma, visto che mancano solo 11 punti all’obiettivo stagionale. Ma il fortino Tardini viene spesso espugnato e la vittoria tra le mura amiche manca addirittura dal 25 novembre (2-1 al Sassuolo). Poi due pari e tre sconfitte (tra le quali quella clamorosa contro la Spal). Il prossimo impegno al Tardini è contro un’altra big, tra due settimane contro il Napoli. Prima si giocherà a Cagliari. Il Parma da trasferta è a caccia di punti salvezza.