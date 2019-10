Il Parma vince ancora e non vuole più fermarsi. Stavolta Inglese entra e si fa perdonare dopo il rigore sbagliato contro il Sassuolo. È suo il gol che regala la vittoria meritata ai crociati. Si potrebbe dire ottavo posto conquistato con le unghie con i denti, visto che almeno sei punti sono arrivati allo scadere contro Sassuolo e Torino. Il Tardini è tornato un fortino inespugnabile? Per ora la legge dei grandi numeri dice che il Parma ci ha preso gusto e soprattutto nelle gare serali. A distanza di cinque giorni D’Aversa può festeggiare due vittorie importanti contro due squadre molto attrezzate per la Serie A. Torino matato e testa alla Spal.



In questa Serie A però c’è poco da star tranquilli visto che con due sconfitte poi vieni risucchiato nelle zone calde. Il Parma con due trionfi invece vola a quota 9 agganciando proprio il Toro di Mazzarri (espulso al Tardini). La sorpresa Cornelius ha realizzato la prima rete in campionato con la maglia crociata, stesso discorso per Kulusevski. I due ex atalantini sono stati l’asso nella manica del mister ducale, abile a schierare un 4-3-3 focalizzato soprattutto sulle ripartenze. Gervinho fa quello che sa fare sempre (a parte calciare i rigori) e mette in rete prima Kulisevski poi Inglese. Alla fine ciò che conta sono i tre punti conquistati meritatamente contro un Torino bello a sprazzi. Le percussioni di Ansaldi (bene il primo tempo, in calo nella ripresa) e l’esperienza di Belotti non sono bastati a portare a casa almeno un pari.



Dopo le due gare interne si torna a giocare in trasferta. Lo scontro salvezza da non sottovalutare si disputerà sabato pomeriggio sul difficile campo della Spal. A Ferrara si lotta per portare a casa un risultato positivo, possibilmente evitando di far resuscitare anche i ferraresi che in casa venderanno cara la pelle. Il Parma da trasferta ha le capacità di soffrire e vuole dimenticare presto l’ultima gara giocata lontano dal Tardini. A Roma con la Lazio si è giocata la peggiore prestazione di forse tutto il 2019. Se vincere aiuta a vincere non mancheranno di certo le energie per provare a fare risultato. Un altro tassello verso l’’obiettivo salvezza intanto è in cassaforte e i gialloblu non vogliono fermarsi proprio ora.