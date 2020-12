Del pareggio a reti inviolate contro il Benevento il Parma ha fatto veramente poco per cercare di vincere la partita. Quel “veramente poco” significa non aver praticamente mai calciato verso la porta avversaria e non si contano parate del portiere del Benevento. E non è la prima volta che i Ducali escono dal campo senza mai aver messo in difficoltà le difese ospiti. Ad eccezione delle uscite in Coppa Italia e della bella vittoria di Marassi, il Parma al Tardini difficilmente riesce ad essere convincente, sia come gioco ma soprattutto come risultato. La vittoria interna infatti manca addirittura da due mesi (1-0 contro il Verona grazie alla rete di Kurtic). Poi due pareggi contro Spezia e appunto Benevento. Due partite in cui si è raccolto veramente poco, contro due squadre neopromosse. Inoltre il pareggio (ancora a reti inviolate) contro l’ultima Fiorentina di Iachini. In tre scontri salvezza non è arrivata nemmeno una vittoria.



Un campanello di allarme che potrebbe accendersi prima delle feste? Il calendario di dicembre è ricco e non semplice, considerando che si andranno ad affrontare due big come Milan a San Siro e Juventus al Tardini prima di Natale. Il Parma col Benevento ottiene comunque un punto buono per muovere la classifica ma non sufficiente per staccare le zone calde. Ora restano le ultime partite di questo strano 2020 e i crociati hanno l’occasione per rifarsi e guadagnare posizioni. Già a cominciare dal posticipo di Santa Lucia, contro il Milan capolista dell’ex Pioli.