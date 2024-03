Parolo: 'Cassano una bomba nello spogliatoio, mi voleva il Milan. Nessuno riesce a odiare Inzaghi'

ripercorrendo alcune tappe della propria carriera. L'ex centrocampista della Lazio ha dichiarato in un'intervista a Goal: "C'è stato un momento per andar via dopo il primo anno, quando ho fatto 10 gol siamo arrivati in Champions con Pioli., guarda che qua fanno offerte per tutti. C'è la fila per Felipe Anderson. Però. Io non ci credevo e pensavo che fosse una presa in giro perché mi ero informato e non sembrava così. Mada parte di Lotito per me.per me andare a Milanello:che ha passato un periodo un po' più difficile. Alla Lazio mi sono tolto più soddisfazioni. Il Milan di oggi non era il Milan di quel tempo lì, che era in una fase di passaggio dove non sempre riusciva ad ottenere risultati. Con la Lazio abbiamo comunque vinto tre trofei e questo è qualcosa per cuiNon è tanto per una partita, ma perché può portare al raggiungimento di un qualcosa in più. Lui la vive per questo motivo e a volte ha la capacità, con una frase in una riunione, di alzare la tensione o anche sdrammatizzare il momento o far ridere la squadra ma con è una risata che coinvolge. Negli anni della Lazio ci sono stati momenti in cui c'erano calciatori che non giocavano, che magari non erano titolari, che erano impiegati pochi minuti quindi potevano avercela con lui. Ma sono convinto cheperché nessuno arrivava allo scontro. Tutti quanti trovavano in lui un lato per il quale comunque stavano bene. È un pregio che difficilmente ho trovato in altri allenatori. È una grandissima qualità che secondo me è la grande base del motivo per cui lui riesce a far performare così tanto una squadra".fin da subito, che però siamo stati in grado di gestire e di sfruttare nel migliore dei modi. Con lui, ma poi dopo ha capito quello che potevamo dare noi a lui e noi capire cosa poteva dare lui a noi. Si è creata quell’alchimia perfetta che ha permesso a lui di fare una grande stagione e grazie alla sua grande stagione ha fatto crescere tanti di noi. Quando eri nel dubbio davi la palla a Cassano e sapevi che la palla rimaneva lì. Sapevi che però(ride, ndr). Dovevi metterti lì e difendere al suo posto, ma lo facevi con gioia perché sapevi quello che ti dava dall'altra parte. Era bellissimo perchéNoi eravamo sempre il bastian contrario e quindi erano dinamiche di spogliatoio che era divertente ogni giorno. Penso che anche per lui sia stata una bella annata., però poi a posteriori mi sono reso conto che già lì lui continuava ad osservare perché aveva questa grandissima dedizione per il calcio che gli ha permesso di fare quello che sta facendo con grandi meriti con grandi pregi".