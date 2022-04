Intervenuto a Dazn, l'ex centrocampista della Lazio, Marco Parolo, ha espresso la propria opinione sull'Inter di Simone Inzaghi, suo allenatore in biancoceleste.



"L'Inter può dare seguito alle prossime partite a mio avviso, quella col Milan è una prova di forza e psicologica. I nerazzurri faranno una gara tosta, vorranno riscattarsi dal risultato del derby di ritorno in campionato, chi vince dà peso alla propria autorità. Settimana importante per le milanesi, il prossimo turno di campionato potrebbe essere decisivo".