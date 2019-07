di modernità e funzionalità, incastonata nel cuore della Milano più nuova ed efficiente, emozionante per quelle coppe che conducono per mano dentro la storia nerazzurra, suggestiva quando ti arrampichi sul terrazzo da cui si domina la città (sullo sfondo appare anche).è entrato in questo mondo. Non emozionato, perché un sentimento del genere sarebbe stato anche comprensibile benché sia un uomo e un professionista navigato. Ha espresso più volte lo stesso concetto,, che poi è una caratteristica fondamentale del suo modo di fare (straordinariamente bene finora) l’allenatore. Le parole più usate sono statee tutti i sinonimi vi vengono in mente. Dette una volta sono perfette,. Chissà se qualche suo calciatore, ascoltandolo, si sarà spaventato.. Ha sottolineato come, quasi a giustificare fin da subito gli eventuali insuccessi:(e ci sta, ovviamente), indicato come una specie di corazzata difficilmente avvicinabile. La sensazione è che sia, che finora gli ha portato calciatori buoni oppure ottimi (Lazaro, Godin, Sensi, quasi certamente Barella) ma lo ha anche privato dei migliori giocatori in organico (Icardi e Nainggolan).In un’ora di conferenza stampa,: assente eppure. A Conte è stata rivolta una domanda sul giorno in cui tornerà a Torino, alla quale ha provato a girare attorno, e quando l’argomento stava per diventare centrale il colloquio è stato interrotto:. Non c’è stato dunque modo nemmeno di fare la domanda attesa da tanti tifosi dell’Inter (e non solo):Gli è stato chiesto: che ne sarà di Icardi alla fine del mercato se non avrà accettato nessuna possibile destinazione? Risposta:. Non proprio tranquillizzante: e la programmazione?@steagresti