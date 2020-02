La Rai ha dato alla Lega Calcio la propria disponibilità a trasmettere in chiaro le partite del prossimo turno di Serie A che si disputeranno a porte chiuse per il Coronavirus. Lo si apprende da una nota Ansa:





La Rai ha appena manifestato alla Lega Calcio la propria disponibilità a trasmettere in chiaro sul canale a più larga diffusione le partite che saranno disputate nel prossimo turno a porte chiuse. Lo apprende l'Ansa da una fonte qualificata dell'azienda di servizio pubblico. "Lo facciamo - spiega la fonte - a tutela dell' interesse pubblico alla massima diffusione delle stesse gare considerando che i canali RAI sono fruibili dal 99, 87 % della popolazione italiana". (ANSA).