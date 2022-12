L'Agcom, Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, programma un intervento volto a disincentivare l'utilizzo delle piattaforme di streaming pirata. Durante la seduta del 20 dicembre, l'Autorità ha avviato una consultazione pubblica riferita all'applicazione del Regolamento sul diritto d'autore online. Si tratta di una disposizione che punta a "contrastare l'offerta illegale di contenuti audiovisivi live, con particolare riferimento alle partite di calcio e alle manifestazioni sportive", si legge in una nota.



I PROVVEDIMENTI - Nello specifico l'intervento sottoposto a consultazione si riferisce alla volontà di "inibire in via cautelare l'accesso degli utenti a piattaforme e siti pirata nei primissimi minuti della trasmissione dell'evento sportivo". Gli utenti saranno così disincentivati all'utilizzo di tali piattaforme.



LE MOTIVAZIONI - "Agcom ha sempre fatto scuola sul fronte della pirateria, ma evidentemente oggi per contrastare il crescente impatto di questi fenomeni, talvolta gestiti dalla criminalità organizzata, servono strumenti nuovi e sempre più efficaci", ha dichiarato Massimiliano Capitanio, relatore della Delibera.