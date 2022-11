E’ cominciato tutto una sera di agosto. “Mi hanno chiamato a mezzanotte offrendomi la panchina e il giorno dopo ero qui”., 56 anni, parla da, in Albania, dove allena il, l’altro club storico della capitale. Colella (foto partizani.net), che vanta un’ottima carriera in serie C, con significative esperienze a Vicenza, Siena e Como, era già stato in Albania, all’Apollonia Fier, storia durata poco e finita con l’arrivo della pandemia: “La realtà è che da quell’esperienza ho imparato molto. Certi errori non non li ho ripetuti e non li ripeto”.“Quando si va in un ambiente nuovo o diverso, bisogna rispettare le cose che ci sono. Usare il piccone è controproducente”.“Il Partizani è come la Juve, il MIlan o l’Inter. Se accetti di allenarlo devi sapere che l’obiettivo è quello”.“L’ultima volta fu nel 2018/19. Noi, però, ci proviamo e ci crediamo anche se è ancora molto lunga. Il Tirana è un avversario storico e, dietro di noi, ci sono delle outsider che vanno molto forte. Parlo di Erzeni, Vllaznia e Egnatia”.“La serie A si chiama Kategoria Superiore e vi partecipano dieci squadre. Il girone è all’italiana in quattro fasi: facciamo andata e ritorno due volte. La prima classificata partecipa ai preliminari di Champions, la seconda ai preliminari di Europa League e la terza a quelli di Conference”.“Sì, perché dopo la prima esperienza, mi ero messo l’anima in pace. Eravamo già in piena estate e pensavo di passare sei-sette mesi da disoccupato, magari andando a vedere qualche partita in Italia. Invece, senza alcun preavviso, è arrivato la chiamata”.“Elton Marini, direttore del Partizani, persona di grande cultura e competenza. E’ stato anche mio calciatore e ci conoscevamo da tempo, l’avevo visto a Belluno di recente, ma non ci eravamo detti nulla di particolare”.“Quella sera, il Partizani era stato eliminato dai preliminari di Conference League e alla fine della partita avevano deciso di esonerare l’allenatore”.“Una buona squadra soprattutto dal punto di vista tecnico. Ho molti giovani, il capitano, per dire, è del ’96. E’ un gruppo che va rifinito, ma si può lavorare bene”.“O vinciamo o perdiamo. Abbiamo pareggiato una sola volta. Questo si deve al fatto che, in casa o in trasferta, il nostro primo obiettivo sono i tre punti”.“Direi che siamo a livello di una buona serie C e, in qualche caso, anche di una media serie B. La base tecnica è alta, c’è da lavorare dal punto di vista tattico e della mentalità”.“No, in quelli l’Albania è più avanti. La stragrande maggioranza delle squadre della massima serie sono molto meglio organizzate della serie C italiana”.“Il Partizani, lo stadio è nuovo e abbiamo un centro sportivo all’avanguardia. Non so quanti se lo possano permettere in Italia anche in serie B”.“Spesso mi dico: perché no? Sappiamo che dobbiamo provarci”.“Io qui sto molto bene, ho una società che mi mette a disposizione tutto quello che chiedo, la professionalità è alta, i rapporti con il presidente molto cordiali. Vediamo come va, non escludo nulla”.“La vivo come tale. Nella vita ci sono delle curve a gomito. Spero che questa sia quella giusta”.