Il centrocampista dell'Atalanta Mario Pasalic è intervenuto ai microfoni di sky dopo l'1-1 contro la Salernitana: Ci aspettavamo una partita tosta, la Salernitana ci ha fatto vedere già che sono una buona squadra. Sono duri, non abbiamo perso e ora guardiamo avanti".



EUROPA - "Ora abbiamo due partite fuori casa, abbiamo risultati migliori lontano da Bergamo e speriamo di riuscire a vincere per restare in alto e lottare per l'Europa.



LA STAGIONE - "La mia migliore annata? Sì, ma non conta niente. Siamo indietro rispetto agli altri anni e dobbiamo vedere cosa migliorare in futuro".