Certamente uno dei punti di forza dell'Atalanta durante la scorsa stagione è stato il centrocampo, in particolare il rendimento di Josip Ilicic e Bryan Cristante: fra tutte le competizioni, i due hanno messo a segno ben 27 gol. Se da una parte lo sloveno è rimasto, almeno per il momento, alla corte di Gasperini, il talento ex Milan è migrato verso lidi più prestigiosi (la Roma). Da qui nasce la necessità di trovare un degno sostituto e la scelta è ricaduta su Mario Pašalic. Il centrocampista croato, che arriva dal Chelsea in prestito con diritto di opzione, ha vissuto le sue ultime stagioni in prestito in giro per l’Europa. Nell’ultima stagione ha giocato in Russia, nella Premier Liga, con lo Spartak Mosca di Massimo Carrera. Non è stata una grande stagione a livello realizzativo, mettendo in cassa 4 gol in campionato ed una rete nella Coppa Nazionale. L’atteso debutto è arrivato finalmente in Champions League, dopo aver giocato i preliminari con il Monaco nella stagione 2015/16. In Italia abbiamo già potuto apprezzare le doti del centrocampista arrivato nella stagione 2016/17 con la maglia del Milan, non sfigurando affatto, nonostante la giovane età. Dopo un anno in Russia, Pasalic cerca nuovamente fortuna in Serie A con la maglia atalantina.



La sfida di Gasperini sarà quella di capire in quale ruolo potrà esprimere al meglio il proprio talento, proprio come ha fatto con Cristante: proveniente da stagioni buie, lo ha trasformato in uno dei pezzi più pregiati di questo calciomercato. In attesa del giudizio del campo, i tifosi dell’Atalanta possono ben sperare.