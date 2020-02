L'Inter Miami di David Beckham torna alla carica per Edinson Cavani. Come riporta L'Equipe, dopo la fumata nera nella trattativa tra l'attaccante uruguaiano e l'Atletico Madrid a gennaio, riprende campo l'ipotesi MLS in vista della prossima stagione. L'ex Napoli, d'altronde, vedrà scadere il suo contratto col Paris Saint-Germain proprio quest'estate.