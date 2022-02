Pasquale Bruno, ex difensore del Torino, parla a Radio Deejay: "Bremer? Veramente un bel difensore. Finalmente stiamo intravedendo lo spirito granata ho scritto al mio amico Cairo e lui mi ha risposto: "Ti piacerebbe giocare in questo Toro" e la risposta è scontata. Tornando al derby, ieri ho visto Dybala e Morata a 60 metri dalla porta: giocando così questi faranno pochi gol secondo me, non hanno idea di dove sono. Giocando così Dybala lo uccidi, fisicamente non ce la fa. Vlahovic fenomeno? Ho grossi dubbi, deve imparare diverse cose ed è stato pagato una cifra esorbitante".