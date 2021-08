L'#ASRoma comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive di Javier Pastore.



Tutto il Club augura ad Javier le migliori fortune per il futuro. pic.twitter.com/iEgXkbVC2I — AS Roma (@OfficialASRoma) August 30, 2021

dice addio alla: la società giallorossa comunica la risoluzione consensuale del contratto del Flaco, che saluta il club capitolino dopo tre anni.La nota: "​L'AS Roma comunica di aver raggiunto l'accordo per la risoluzione consensuale del contratto per i diritti alle prestazioni sportive di Javier Pastore. Tutto il Club augura ad Javier le migliori fortune per il futuro".