Federico Pastorello, agente di molti giocatori al centro del mercato, ha risposto ad alcune domande di FcInterNews fuori dalla sede dell'Inter, sul futuro dei suoi assistiti tra cui Francesco Acerbi e Arthur.



SU ACERBI - "Abbiamo fatto una chiacchierata. In generale mi trovo qui e sono venuto a salutare Ausilio e Baccin. Se piace all'Inter? Bisognerebbe sentirlo da loro, ma credo che sia un giocatore forte. Non ho dubbi che possa piacere a tanti”.



ARTHUR - "C’è un interesse e spero si possa concretizzare. Lui ha il desiderio di andare, quindi il desiderio è di trovargli una soluzione perché un giocatore così forte non deve rimanere a vedere gli altri. Speriamo di trovare una soluzione anche per lui".



SU SARR - "Va al Monaco? Anche lì ci sono dei discorsi che stanno prendendo forma ma è presto, sono giocatori che hanno mercato. Interessa all'Inter? “No, no. Non credo che sia un oggetto di desiderio dell’Inter. Stiamo a vedere cosa succede anche per lui".



SU LUKAKU E ESPOSITO - "Contento che Romelu sia tornato. Con Esposito abbiamo fatto una scelta per continuare a giocare. Ha bisogno ancora di tempo, farà bene quest’anno poi l’anno prossimo vedremo".