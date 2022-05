Intervistato da Repubblica Federico Pastorello agente e intermediario che portò Antonio Conte sulla panchina del Chelsea ha parlato del futuro dell'allenatore italiano confermando che non è così scontata la permanenza al Tottenham.



AL 60% RESTA - "Lui è ossessionato dalla vittoria. Questo lo ha reso tra i più vincenti in circolazione, ha l’abilità di cambiare la mentalità di una squadra, ma in Premier non vinci solo con questo. A volte Antonio appare un allenatore difficile: ma se fossi un ds non vorrei uno che mi fa vivere bene ma uno che mi fa vincere. L’ho sentito molto soddisfatto della squadra, lo segue: credo che al 60-70% resterà".