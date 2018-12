torna dalla squalifica contro il Torino e per ilè una boccata d'aria fresca,: resta nel medio-lungo periodo la necessità di regalare a Gattuso un altro attaccante che possa dare fiato al Pipita e a, soprattutto se nelle intenzioni del tecnico rossonero ci sarà la volontà di insistere sul 4-4-2 che ha dato equilibrio alla squadra. Leonardo e Maldini lo sanno e per questo, compatibilmente con quella che sarà la sentenza Uefa in tema Fair Play Finanziario, si stanno muovendo per trovare soluzioni., ma la strada che porta al ritorno dello svedese è tutt'altro che in discesa: ifanno muro forti di un contratto fino al 2019, che potrebbe anche essere rinnovato ritoccando l'ingaggio del 37enne, che a sua volta riflette sulle prospettive di carriera future, tra durata del potenziale accordo con i rossoneri (6 mesi più altri 12 legati alla qualificazione alla prossima Champions League) e mosse post-ritiro dall'attività professionistica.Per questo si valutano piste alternative a Ibra e negli ultimi giorni è tornato a circolare il nome di un altro ex,. Qui la situazione è opposta a quella di Ibrahimovic: lo svedese è stato cercato dal Milan, il brasiliano non ha mai nascosto il sogno di tornare a Milano e si è proposto a più riprese. Senza trovare, però, grandi aperture da parte del club di via Aldo Rossi:come appreso da Calciomercato.com,, complice anche la pesante) necessaria per svincolarsi dal, una cifra che il club cinese non intende al momento scontare e che i rossoneri non possono permettersi di pagare per questioni di bilancio e Fair Play Finanziario. Il Pato-bis per ora resta un no, serve un cambio radicale nelle condizioni economiche dell'affare per rendere possibile il sogno dell'attaccante e completare sì un ritorno per il Milan, ma non quello di Ibra.@Albri_Fede90