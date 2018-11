Ilha bisogno di almeno altri due rinforzi. È questa l'idea chiare e limpida che si è fatto il direttore tecnico Leonardo in vista del mercato invernale. Due acquisti o meglio tre oltre al colpogià chiuso da tempo col Flamengo e che potrebbe condizionare le mosse future societarie. Sì perchè il Milan dovrà andare incontro a limitazioni e sanzioni che arriveranno da parte della Uefa in materia die difficilmente, a meno di cessioni clamorose, il club di via Aldo Rossi potrà completare acquisti ultra-onerosi.Leonardo ha però le idee chiare e se, probabilmentedove i discorsi per Paredes, Ramsey e Rabiot verranno spostati a fine stagione, per quanto riguardala linea guida di Leonardo è chiarissima e risponde aGli infortuni in difesa e il cambio modulo in attacco impongono di allargare la rosa con almeno un colpo in entrambi i reparti ed è per questo che il dt ha già individuato due obiettivi principe raggiungibili a cifre contenute. Per la difesa il Corriere dello Sport conferma le nostre indiscrezioni che voglionocome princiaple obiettivo. Classe '93 del San Paolo ha passaporto italiano e Leonardo sta lavorando sulla formula del prestito con diritto di riscatto. Per l'attacco oltre al sogno condizionante di Zlatan Ibrahimovic si fa sempre più strada l'idea di riportare in rossonero. Le richieste del Papero non sono onerose, vuole lasciare la Cina e rappresenterebbe un acquisto anche futuribile dati i 9 anni in meno rispetto allo svedese. Leonardo è sempre più convinto, per un Milan sempre più brasiliano.