. Brutto da sentir dire se di mestiere fai il calciatore, ma a volte capita. E altre volte ancora è una tua precisa scelta. Ed è quella che ha preso Alexandre, che nel gennaio del 2008 debuttava acon la maglia delincantando l'Italia e ora, 12 anni, è alla ricerca di un nuovo futuro. Svincolato dopo l'esperienza con il, cercato dall', suo primo club, l'ex 7 rossonero ha declinato la proposta perché ha una sola destinazione in mente: l'Italia., club con cui ha vinto uno scudetto e una Supercoppa italiana; 32 in 105 con quella del, ultima casacca vestita: a 31 anni il Papero non si sente ancora vecchio e mentre, compagno tricolore, torna a casa, al, lui vuole fare il percorso inverso.ci hanno pensato e ci stanno pensando: svincolato, pronto a firmare da subito, la A lo affascina e lo attrare. Come affascinante è il passato.Silvioe Adrianohanno investito tanto in attacco puntando sue Kevin-Prince, ma sono ancora a quota zero nei gol realizzati in campionato: può essere il figliol prodigo l'uomo per risolvere il problema? Non solo, però, per quello che sembrava un predestinato. C'è un altro ex compagno alla ricerca di gol in cadetteria: Massimo. L'allenatore del, che ha abbracciatonel reparto offensivo, ha contattato l'ex compagno: Pato preferirebbe la Serie A, quindi prende tempo, aspetta, osserva. Consapevole che il passato ha sempre il suo fascino...