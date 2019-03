Alexandre Pato prepara il ritorno. Non al Milan, che aveva pensato a lui durante il mercato invernale come opportunità per l'attacco legata anche al rapporto con Leonardo; il Papero - dopo essersi svincolato pochi giorni fa dal Tianjin - ha detto sì all'offerta del San Paolo. Pato è pronto ad accettare un contratto di quattro anni con il Tricolor Paulista dove aveva già giocato tra il 2014 e il 2016; intesa totale secondo Yahoo Sports Brazil, il San Paolo ha battuto la concorrenza del Palmeiras, Pato ha fatto la sua scelta.