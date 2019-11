Pau Lopez, portiere della Roma, parla a El Transitor, programma di Radio Onda Cero: "Sono contento a Roma, mi sono completamente adattato alla città e alla squadra e sportivamente non posso lamentarmi di nulla, sto giocando tanto e sono molto contento del mio trasferimento di quest’estate. Alla fine qui la vita non è cosi diversa dalla Spagna, è stato molto più difficile adattarmi in Inghilterra. Qui la lingua è molto più facile da imparare anche grazie ai colleghi argentini che mi hanno dato una mano, soprattutto per le cose quotidiane della città. In passato sono venuto a Roma con la mia famiglia e non mi aveva fatto una grande impressione. Quando sono venuto a viverci l’ho vista da un punto di vista differente. Inoltre, vivo vicino al centro della città, e posso così viverla più a fondo. Il traffico? È vero che c’è traffico a Roma, ma non è paragonabile al caos di Londra…".