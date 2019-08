Il portiere della Roma Pau Lopez parla a Sky Sport: "Preferisco non parlare di obiettivi, soprattutto a inizio stagione. Capisco che la Roma sia un club storico, è giusto essere ambiziosi. La Roma deve finire il più in alto possibile. Il primo obiettivo è la prima partita di campionato, vincerla e poi proseguire giornata dopo giornata. È un bene avere obiettivi a lungo termine per creare un certo ambiente tra i tifosi e avere una bella stagione. Stiamo lavorando seguendo il mister, per avere una squadra alta e compatta, stiamo facendo del nostro meglio per assolvere questi compiti. Sto lavorando con mister Savorani sulla tecnica, ho molto da migliorare, mi sono reso conto che qui si curano i minimi dettagli, voglio migliorare per me stesso e per la squadra. Il portiere deve adattarsi alle richieste del mister per il bene della squadra e per il gioco che il mister chiede alla squadra, stiamo lavorando su questo per essere nella posizione migliore per aiutare i compagni".