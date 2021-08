Un Europeo da dimenricare e un percorso di qualificazione ai prossimi Mondiali di Qatar 2022 da non sbagliare. Per questo Paulo Sousa, il commissario tecnico della nazionale della Polonia ha iniziato il proprio percorso di osservazione dei talenti convocabili in vista delle prossime gare di qualificazione e in questo weekend di campionato è approdato in Italia.



Ieri era al Bentegodi per vedere da vicino Verona-Sassuolo ​per Pawel Dawidowicz dell'Hellas mentre questa sera ritroverà la "sua" Fiorentina, dove tanto bene ha fatto in passato, per visionare il portiere Bartlomiej Dragowski, ma anche ​Nicola Zalewski talento in rampa di lancio della Roma, lui che sulla panchina giallorossa è stato a un passo dall'approdarci.