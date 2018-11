L'ex allenatore della Fiorentina Paulo Sousa ha rilasciato un'intervista a Sky, dove ha toccato vari temi: " Chiesa ha una base familiare straordinaria e una base sua personale che me lo fa paragonare per diversi aspetti a Cristiano Ronaldo. Per la sua fame di arrivare, per la fame di migliorarsi e battere i suoi record. Restare a Firenze? Sono convinto che questa sia una città giusta per creare una mentalità di vittoria. Credo che Chiesa abbia però bisogno di una realtà dove c’è già questa cultura e non ce ne sono molte. Per me è predestinato ad arrivare a un altro step dove può vincere tutto, ma non è ancora il momento giusto. Lo stanno gestendo molto bene e la Fiorentina può aiutarlo. Non mi aspettavo che mi sarei emozionato tanto nel tornare al Franchi, mi ha fatto l’effetto di tornare a casa. Mi piacerebbe allenare i giallorossi, non l’ho mai nascosto. Difficoltà a trovare una panchina? Purtroppo dopo la Fiorentina le mie aspettative erano alte, volevo una squadra che avesse come obiettivo di vincere il campionato e lottare fino alla fine in Champions. Questo è il mio target e la Roma è una squadra che potrebbe fare al caso mio. Non abbiamo però mai avuto contatti. Mi piace molto l’Italia, è un paese e un calcio che fanno per me".