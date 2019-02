Paulo Sousa torna a offrirsi alla Serie A. In un'intervista a Record, l'ex tecnico della Fiorentina, che qualche mese fa aveva parlato apertamente del suo desiderio di allenare la Roma, ha dichiarato: "Vorrei tornare in Italia, ma in una squadra che lotti per vincere. Ora mi sento più preparato e so che con un progetto ambizioso potrò tornare a vincere quello che ho vinto da calciatore".



DA CHIESA A RONALDO - "Ho avuto il piacere di allenare e far crescere alcuni giocatori, come Federico Chiesa. L'ho lanciato in prima squadra con la prospettiva di farne una bandiera del club, ma mai mi sarei aspettato che fosse tutto così veloce. Sono legato anche a Bernardeschim che adesso gioca insieme a Cristiano Ronaldo. I risultati e l'instabilità del Real Madrid mostrano l'importanza di Cristiano, il migliore al mondo. Lui è ossessionato dal lavoro e dalla vittoria, è un giocatore unico. È individualista ma, anche nella scelta della Juventus, ha dimostrato di pensare al collettivo".