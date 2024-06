Paura durante Scozia-Ungheria: violento scontro di gioco, Varga rimane a terra per diversi minuti

Getty Images

Attimi di grande paura alla Stuttgart Arena, stadio nel quale di sta disputando la sfida, valida per il Gruppo A di Euro 2024, tra Scozia e Ungheria.Sono stati minuti di vera e propria apprensione in Germania, sede di questi Europei,, ricevendo soccorsi medici con l’intero stadio che ha tenuto il fiato sospeso finché non l’ha visto uscire soccorso in barella. Immediati i soccorsi, con lo staff medico precipitatosi in campo e i giocatori, presenti sul rettangolo verde di gioco, che hanno accerchiato Varga per non permettere che venisse ripresa alcuna immagine, sospettando uno svenimento.

Si è tenuto anche un check del VAR per un potenziale rigore, che però non è stato rilevato. Seguiranno aggiornamenti sul centravanti del Ferencvaros.