Getty Images

Scozia, McTominay ammonito: era diffidato, scatterà la squalifica

un' ora fa



Scott McTominay, centrocampista del Manchester United e della nazionale della Scozia, è stato ammonito nel corso dell'ultima gara del gruppo A di Euro 2024 contro l'Ungheria: era diffidato, e questo significa che per lui scatterà una squalifica che sarebbe stata valida in caso di passaggio agli ottavi di finale.



Per far sì che questo si verificasse, la Scozia avrebbe dovuto battere l'Ungheria, sperando poi che la Germania non perdesse a propria volta contro la Svizzera. Questo, vista la differenza reti deficitaria dei britannici e lo scontro diretto in parità, avrebbe visto la selezione di Clarke accreditata per il passaggio tra le quattro migliori terze. Ma la partita, nel finale, l'ha vinta l'Ungheria.