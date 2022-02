Attimi di terrore in Brasile. Un ordigno è esploso all'interno dell'autobus che trasportava i giocatori del Bahia, colpiti da una bomba sul pullman prima della partita, poi giocata e vinta per la Coppa del Brasile. Due i feriti a causa dell'esplosione: il portiere Danilo Fernandes, colpito da una scheggia in faccia, e il difensore Matheus Bahia, colpito invece al braccio. L'ordigno, scrive Globo, potrebbe essere stato lanciato dai tifosi avversari attraverso un finestrino, insieme ad altri due dispositivi esplosivi, che avrebbero danneggiato un auto che viaggiava vicino al bus.l

La polizia ha aperto un'indagine: "Raccoglieremo immagini e le testimonianze. Agiremo con la massima determinazione per identificare e arrestare gli autori", hanno affermato le autorità. Due le persone indagate.