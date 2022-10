Prosegue il momento no per i calciatori e le proprie proprietà immobiliari. Dopo il tentato furto a mano armata in casa Di Maria a Torino questa volta lo sfortunato protagonista è stato il terzino sinistro del Milan, Theo Hernandez. Nella serata di ieri, infatti, una banda di malviventi ha fatto irruzione intorno alle 21 nella casa dell'esterno francese di Cassano Magnango per svaligiarla.



ZOE E IL FIGLIO PRESENTI - Hernandez, riporta la Gazzetta dello Sport, in quel momento non era in casa, che però non era vuota, anzi. Erano presenti fra le mura domestiche sia la compagna Zoe Cristofoli, sia il figlio di soli sei mesi Theo Junior che hanno testimoniato alle forze dell'ordine lo shock e i momenti di paura vissuti .



RICCO BOTTINO - Secondo le prime ricostruzioni, i banditi sono riuscito a portar via dall'abitazione un ricco bottino. Le indagini sono ovviamente in corso, e grazie alle telecamere di sorveglianza e alla ricostruzione fornita da Zoe si sta cercando di risalire ai malviventi.