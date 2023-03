Benjamin Pavard, difensore francese in scadenza di contratto nel 2024 col Bayern Monaco, obiettivo di diversi club tra cui l'Inter, ha parlato così del suo futuro al media tedesco Sport1:"Non ho mai detto che voglio andarmene. So molto bene di essere in un grande club, ci sono una grande atmosfera e una grande organizzazione. Mi sento molto a mio agio qui, mi piace il club e i tifosi, e spero che raggiungeremo ancora grandi traguardi in questa stagione".



A gennaio c'è stata un'offerta dell'Inter che il club ha rifiutato. Come hai reagito?

"Non sono uno che molla nel bel mezzo del viaggio. Il mio obiettivo era sicuramente quello di rimanere con il Bayern. Sono determinato a dare tutto per il club e per la squadra e voglio vincere il maggior numero possibile di titoli con il Bayern".