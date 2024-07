AFP via Getty Images

Pavard, malumori per non aver giocato a Euro 2024: a rischio il futuro del difensore dell'Inter con la Francia

Redazione CM

32 minuti fa



Se vinci il campionato di Serie A da protagonista, è possibile che tu non giochi nemmeno un minuto nella tua nazionale agli Europei? Sicuramente è strano, ma se sei francese non certo impossibile. E' successo a Benjamin Pavard, che non ha trovato spazio nelle gerarchie di Didier Deschamps a causa della preferenza accordata a Koundé in fascia e a Upamecano e Saliba al centro della retroguardia.



Il problema è che l'ex Bayern Monaco, acquistato dall'Inter nel 2023 per 31 milioni di euro, secondo RMC Sport ha mostrato un atteggiamento insofferente che non è piaciuto al ct - confermato nonostante l'eliminazione contro la Spagna in semifinale - e allo staff: si parla addirittura di esclusione per i prossimi impegni. A meno che non sia lo stesso Pavard a giocare d'anticipo e a rendersi indisponibile lui stesso. Una situazione spiacevole con cui avere a che fare per la Federcalcio transalpina.