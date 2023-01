Tra gli osservati in casa Juventus c'è Strahinja Pavlovic, 21enne difensore centrale del Salisburgo e della Serbia. Queste le sue parole a La Gazzetta dello Sport: "Io vicino ai bianconeri ai tempi del Partizan? Diciamo che c’era stato un interesse nei miei confronti da parte della Juventus, però io non sono mai stato a Torino. L​a Juve è un top club. È sempre un onore quando il tuo nome viene accostato a una società del genere. Ma in questo momento sono focalizzato sul Salisburgo: vogliamo far bene in campionato, Coppa ed Europa League. Vedremo cosa mi riserverà il futuro".