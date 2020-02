L'infortunio di Pavoletti fa scoppiare il gossip a Cagliari. Ieri il club sardo aveva comunicato la lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro dell'attaccante, già operato in precedenza.



In seguito a delle 'fake news' su una presunta lite con un compagno durante una cena di squadra, il Cagliari ha precisato: "Nelle ultime ore stiamo assistendo a un fiorilegio di ricostruzioni fantasiose che non meritano di essere minimamente commentate. Noi siamo da un lato addolorati per quello che è accaduto a uno dei nostri calciatori e dall'altro concentrati sul lavoro in campo. Domenica ci aspetta un'altra battaglia. Da combattere insieme a questo splendido gruppo che non smette mai di inseguire il suo sogno".



Sul caso è intervenuto anche Radja Nainggolan. Il centrocampista belga ha scritto in una story su Instagram: "Ora la tastiera del telefono scotta a molte persone... Ci sono delle persone che raccontano delle storie in note vocali assolutamente assurde... Ora parlano tutti, poi dicono che vogliono bene al Cagliari Calcio. Buonanotte a tutti quelli che vogliono andarci contro... Baci... Per concludere non c'è nessun litigio dentro lo spogliatoio".