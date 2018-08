La Roma cerca un centrocampista centrale (N'Zonzi o Samassekou?) e un attaccante esterno sul mercato. Secondo il Corriere dello Sport, sul taccuino del ds Monchi c'è un nome nuovo: Cristian Pavon. L'argentino, classe 1996, ha il passaporto comunitario ed è sotto contratto col Boca Juniors fino a giugno 2022 con una clausola di rescissione da circa 30 milioni di euro.



Monchi ha eccellenti rapporti con il suo agente Hidalgo (attualmente in Giappone) e con gli intermediari. Nei prossimi giorni il Boca sarà in Europa per alcune amichevoli (a Ferragosto ospite del Camp Nou e del Barcellona): potrebbe essere l'occasione giusta per approfondire il discorso.

Intanto non escono dai radar giallorossi le alternative Bailey (Bayer Leverkusen), Neres (Ajax), Suso (Milan), Berardi (Sassuolo) e Marlos (Shakhtar Donetsk).