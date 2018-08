Cristiano Ronaldo prima, il ritorno di Leonardo Bonucci poi. Una Juve scatenata sul mercato, che ha visto partire Mattia Caldara e Gonzalo Higuain direzione Milan. In mezzo anche l’arrivo all’Inter di Sime Vrsaljko. Juve, Inter e Milan attivissime, Napoli e soprattutto Roma in posizione di stand-by. Sfumato in extremis il colpo Malcom, il direttore sportivo Monchi ha preso tempo per riflettere sulle mosse di mercato della Roma. In entrata, ma anche in uscita. Il mercato giallorosso vive un momento di stallo solo apparente però, perché i contatti per regalare almeno un altro rinforzo a Eusebio Di Francesco proseguono di giorno in giorno, di ora in ora.



DIFFICOLTA' PER N'ZONZI - In casa Roma il piano industriale delineato dal presidente James Pallotta impone la ricerca di un equilibrio finanziario che sia accompagnato dalla competitività. Per questo anche il pallino di Monchi Steven N’Zonzi, grande obiettivo per il centrocampo della Roma, può essere preso solo a determinate condizioni: se chiede 4 milioni netti a stagione (non 3,5, la richiesta è salita ancora) può restare a Siviglia oppure trasferirsi altrove. Scottata dal caso Malcom, la Roma non vuole partecipare ad aste al rialzo. Per questo ieri in conferenza stampa Monchi ha sviato l’attenzione (“Nzonzi? Si parla tanto di lui e di qualcun altro. Noi stiamo valutando il mercato in diversi ruoli e uno è il centrocampo. Nzonzi è un nome ma non è l'unico e aggiungo che non è nemmeno il più vicino anche se mi piace molto come tanti altri che alla Roma non arriveranno mai”). La Roma, oltre al centrocampista francese, valuta due profili: Tanguy Ndombele e soprattutto Hector Herrera.



RISPUNTA HERRERA - Il francese di origine congolese Ndombele piace da tempo da Monchi ed è valutato circa 25 milioni di euro. Il presidente del Lione, Aulas, pochi giorni fa ha stuzzicato la Roma (“Non può permetterselo”) ma Monchi è in costante contatto con l’entourage. Classe ‘96, viene da una stagione passata in prestito all’Amiens. L’alternativa è il più esperto Hector Herrera, 28enne che può ricoprire tutti i ruoli del centrocampo. In Portogallo, con la maglia del Porto, ha collezionato 192 presenze condite da 26 gol e 32 assist. Non si tratta di un nome nuovo, ma più di un ritorno di fiamma. Il classe 1990 è da tempo sul taccuino di Monchi che, viste le difficoltà per N’Zonzi, ha riallacciato i contatti con la dirigenza portoghese per provare a chiudere l’affare. La Roma voleva chiudere il colpo a zero, dato che il suo contratto è in scadenza nel 2019, ma adesso Monchi sta cercando delle soluzioni alternative per portarlo sin da subito a Roma alla corte di Di Francesco. La Roma prepara la risposta a Juve e Inter, aspettando anche quella del Napoli…





@AleCosattini