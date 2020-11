IL TABELLINO

i. Colpiti ma non affondati dalLukaku e compagni alla finea una sconfitta tanto grave, quanto apparentemente inevitabile fino a quel punto., prima propiziando la rete della speranza di Sanchez, poi firmando la doppietta del sorpasso e infine mandando in gol l’ultimo arrivato Lautaro.che alla distanza cancellano l’ottima partenza del Torino, ancora una volta beffato e scavalcato nel finale.. Via libera, quindi, ae fa capire subito di non voler fare rimpiangere il capitano. Proprio Zaza, infatti, è bravo a sfruttare un assist di Verdi, sfiorando il gol nella prima occasione della partita. E’ il classico campanello d’allarme che però non spaventa una strana Inter, un po’ perché Conte, pensando alla sfida di mercoledì contro il Real Madrid, si affida al turnover e un po’ perché i titolari rimasti, a cominciare da Vidal, giocano a basso ritmo, troppo in orizzontale, con una serie di errori gravi in fase di disimpegno e di impostazione.Lukaku, stavolta al fianco di Sanchez, preferito a Lautaro Martinez, finisce tre volte in fuorigioco, ma almeno ci prova. Chi gioca alle sue spalle, invece, fa scena muta come i due esternicomunque, sono in tutte le zone del campo: in difesa dove D’Ambrosio e Ranocchia sostituiscono Skriniar e De Vrji in linea con Bastoni, ma ancora di più di mezzo al campo perché Gagliardini, vertice basso, fatica a fare filtro davanti a Rincon e compagni, Barella si inserisce poco, mentre Vidal più avanzato del solito non si vede mai.Di fronte a questa Inter lenta e imprecisa che in tutto il primo tempo non impegna mai Sirigu, il Torino ha il merito di non limitarsi a difendere il punticino di partenza, perché appena può parte in contropiede, con la velocità di Singo a destra e Ansaldi a sinistra e ogni volta si dimostra pericoloso, esaltando i soliti riflessi di Handanovic.che proprio allo scadere del secondo minuto di recupero trova il meritato vantaggio grazie a un perfetto sinistro di Zaza, smarcato da un tacco di Meitè, bravo a sfruttare un errato controllo di Sanchez. E’ il primo gol in campionato per Zaza, che va a festeggiare Belotti in panchina.La reazione dell’Inter arriva puntuale all’inizio della ripresa, ma nel primo rovesciamento di fronte il Torino ottiene un faticoso raddoppio, perchéSenza lo specialista Belotti è l’ex Ansaldi a firmare il 2-0 che sembra affossare l’Inter. Sembra, perché proprio nel momento più difficile, la squadra nerazzurra si sveglia con la rabbia e l’orgoglio delle sue giornate migliori. Lukaku colpisce la traversa e sul pallone che rimbalza in mezzo all’area Sanchez è il più svelto a colpirlo con un destro imprendibile per Sirigu., premiato dal pareggio costruito proprio dal nuovo tridente offensivo. Lautaro smarca Sanchez che dalla destra rimette al centro dove Lukaku precede tutti e firma un incredibile 2-2e così in 4’ l’Inter passa dall’inferno al purgatorio.Il paradiso può attendere qualche minuto in più quando il Var torna protagonista, invitando l’arbitro a osservare il monitor sul campo, che lo convince a punire con il rigore un intervento di Nkoulou su Hakimi.Potrebbe bastare così, ma l’Inter non si accontenta e affonda nelle rovine del Toro ormai seduto, con la velocità soltanto sognata nel primo tempo. Perisic, appena entrato al posto di Young, smarca Lukaku che vola sulla sinistra e crossa al centro dove Lautaro segna indisturbato il gol del 4-2.: 47’ Meite (T), 22’ s.t. Sanchez (I), 44' s.t. Lukaku (I): 47’ Zaza (T), 17’ s.t. Ansaldi (rig), 19’ s.t. Sanchez (I), 22’ s.t. Lukaku (I), 39’ s.t. Lukaku (rig), 44’ s.t. Lautaro: Handanovic; D’Ambrosio (dal 20’ s.t. Skriniar), Ranocchia (dal 29’ s.t. de Vrij), Bastoni; Hakimi, Gagliardini (dal 20’ s.t. Lautaro), Vidal, Young (dal 29’ s.t. Perisic); Barella; Lukaku, Sanchez (dal 41’ s.t. Nainggolan).: Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer; Singo, Maite, Rincon (dal 41’ s.t. Edera), Linetty, Ansaldi; Verdi (dal 42’ Bonazzoli), Zaza (dal 48’ s.t. Millico).: Verdi (T), D’Ambrosio (I), Bastoni (I), Young (I), Singo (T)Espulsi:: Federico La Penna (della Sezione di Roma)