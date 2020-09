Il DNA non si cancella e Conte, che pure si era presentato promettendo un'Inter meno pazza, non è riuscito nell'intento di rendere i nerazzurri più equilibrati. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport.



“Sempre lì si ritorna, alla follia dell’Inter, la squadra italiana più imprevedibile, irregolare e incapace per natura di procedere attraverso linee rette. Quante volte nella storia interista hanno preso forma vittorie come quella di ieri, all’inseguimento dell’avversario tra mille peripezie e con lieto fine agli sgoccioli. Neppure Antonio Conte ha cambiato questo tratto psico-somatico. Lukaku e D’Ambrosio negli ultimi minuti hanno trasformato in successo una sconfitta che pareva scritta: 4-3, il risultato delle partite che restano nella memoria”.