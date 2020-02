Uno striscione. E dei cori. Ha dell’incredibile quello che è successo alla PreZero Arena, tana dell’Hoffenheim, nella gara di Bundesliga tra i padroni di casa e il Bayern Monaco. Con i bavaresi avanti 6-0, grazie alle reti di Gnabry, Kimmich, Zirzkee, la doppietta di Coutinho e Goretzka, al 78esimo minuto il direttore di gara, il signor Dinger, decide di interrompere la partita. Il motivo? Uno striscione. E dei cori.





CONTRO HOPP - I tifosi del Bayern in trasferta, infatti, hanno esibito uno striscione contro il proprietario dell’Hoffenhaim, Dietmar Hopp, il quale, nelle scorse settimane, era stato preso di mira anche dai tifosi del Dortmund e del Monchengladbach. Cori e striscioni, con l'Hoffenheim, che insieme all'RB Lipsia, è la squadra più odiata di Germania. E’ qui, tra cori e striscione, che è scattato il protocollo antirazzismo: una prima, breve interruzione, poi la gara interrotta. L’insulto, rivolto al miliardario tedesco, uno degli uomini più ricchi di Germania, è “figlio di p...a”.



RUMMENIGGE IN CAMPO - I giocatori dell’Hoffenheim lasciano il campo, insieme al direttore di gara e ai suoi assistenti, i giocatori del Bayern Monaco, invece, si recano sotto lo spicchio dei propri supporters per far togliere lo striscione. Oltre a Thiago Alcantara e compagni, intervengono anche Rummenigge, Oliver Kahn e il tecnico Hans-Dieter Flick. Sotto la pioggia di Hoffenheim, dopo il confronto coi tifosi, i giocatori rientrano negli spogliatoi.



10 MINUTI SURREALI - Dopo un momento d’attesa, con il rischio concreto di dare la partita persa a tavolino al Bayern Monaco, le due squadre rientrano in campo e quello che succede è surreale: le due squadre si scambiano il pallone tra di loro, ed è così che Kimmich l’appoggia a Baumgartner, che Grillitsch scambi due palleggi con Thiago Alcantara, con i due portieri, Neuer e Baumann, a trequarti campo, a parlare con compagni e avversari. Qualcuno fa stretching, qualcun altro si scalda scattando, altri ancora stanno fermi e salutano in tribuna. Il tutto per ribellarsi agli insulti rivolti a Dietmar Hopp, a bordocampo, vicino a Rummenigge, e per prendersi gli applausi dei tifosi di casa (nella gallery il fotoracconto di quanto successo). 13 minuti in cui le due squadre hanno giocato tra di loro, come fosse un riscaldamento. 13 minuti di un weekend surreale.