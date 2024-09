Pecci, bordata all'Inter: "Dovrebbe giocare in quarta serie per i debiti che ha"

Getty Images

In occasione del Premio Nazionale Romano Fogli Classe e Lealtà Mondiali,ha parlato di molti temi, lanciando una frecciata all'Inter dal palco: "Dovrebbe giocare in quarta serie per i debiti che ha"."Quando è arrivato Italiano sembrava che avesse una carica che dovesse esplodere in qualche maniera, poi, malgrado abbia giocato finale, l'ha un po' persa. Mi sembra un po' sgonfia, vediamo se riesce a rigonfiarsi e a fare il pieno. Sul centrocampo mi esprimerò tra qualche giornata".

"Lo dico a fine campionato... Le prime non contano niente, Pioli e Allegri erano partiti bene anno scorso, poi sono stati allontanati. Se ne parlerà più avanti, ora è sciocco farlo"."Sì, mi piacciono molto gli allenatori bravi. Quelli bravi sono Thiago Motta e Conte perché uno ha fatto spendere 160 milioni alla Juventus, l'altro 150 a De Laurentiis. Vedrete che qualcuno tra quelli che hanno comprato andranno bene"."Il Torino arriva sempre nono, decimo o undicesimo. Se arriverà quinto saremo tutti contenti, ma aspettiamo almeno Natale per dare giudizi".