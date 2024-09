Torna la Serie A: come giocherà il Napoli contro il Cagliari, le scelte di Conte

Sonoi colpi last minute, connazionali che portano qualità e sostanza alla mediana azzurra, che si era ritrovata con i soli. C'è anche, sul quale sembrava si dovesse puntare ma alla fine si è verificato qualche incidente di percorso nel precampionato ed era finito momentaneamente fuori rosa. Ora è reintegrato, fa parte dei cinque centrocampisti a disposizione di Antonio Conte. Che può contare su abbondanza lì in mezzo.- Per il momentosul quale ha puntato Conte fin dall'inizio, ma qualcosa presto potrebbe cambiare, visti i nuovi acquisti. Si immaginascelta che potrebbe essere inevitabile arrivati a questo punto. Un modo per rinforzare la mediana, per ritrovarsi con maggior copertura lì in mezzo e anche per sfruttare di più la ricchezza numerica e tecnica che c’è.Dunque, da capire chi potrebbe lasciare posto al centrocampista in più. Conte non ha potuto lavorarci ancora in maniera concreta, dato che quattro giocatori su cinque in quella zona di campo sono stati fuori per gli impegni con le nazionali. L’idea che prende forma è quella di unche andrebbe a fare il terzino e l’esclusione di Mazzocchi per guadagnare ildi turno.

– Dopo la sosta si ricomincia da Cagliari. Il Napoli ha bisogno di trovare continuità con i risultati, successivi alle due vittorie controal Maradona. C’è la trasferta in Sardegna con alcune curiosità, ovveroper la prima volta. Qualche ballottaggio resiste, come quello trasulla fascia sinistra e stavolta il secondo pare essere favorito. Tra i pali come sempre, mentrea comporre il terzetto difensivo. A tutta fascia a destrava per una riconferma, mentre i dubbi sono per la mediana:sembra abbastanza sicuro del posto, poisi candida già per una maglia da titolare, visto cheUna scelta che Conte valuterà a ridosso del match in Sardegna. Lì davantiintoccabile, mentre Neres cerca di scalzaredal primo minuto.

(3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Mazzocchi, McTominay, Lobotka, Spinazzola; Politano, Kvaratskhelia; Lukaku. All. Conte.